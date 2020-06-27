شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي منخفض لعائد سندات المملكة المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع العائد على السندات الحكومية في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوى على الإطلاق. وتم تداول السندات لأجل خمس سنوات عند ناقص 0.057%، كاسراً بذلك الرقم القياسي السلبي السابق في مايو/ أيار، وسبب ذلك اضطراب معنويات المستثمرين في السندات الحكومية و الملاذات الآمنة الأخرى مثل السندات الألمانية وسندات الخزانة الأمريكية.

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