شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البورصة: قطاع تكنولوجيا المعلومات تأثر إيجابياً بجائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات تأثر إيجابياً بجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت شركات هذا القطاع طفرة كبيرة نتيجة إجراءات التباعد الاجتماعي، مضيفا أن تأثير الجائحة اختلف بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية، حيث لم تؤثر الجائحة سلباً على كافة الشركات، بل كانت هناك تأثيرات إيجابية على بعض القطاعات ومنها تكنولوجيا المعلومات.

وأكد "فريد"، خلال فيديو نشر على الصفحة الرسمية للبورصة المصرية على فيس بوك، تحت عنوان :"تعرف على الأدوات والمنتجات المالية المتاحة لتنويع الاستثمار في الأوراق المالية"، على أهمية تنويع قنوات الاستثمار لمدخرات المواطنين، وطرح سوق الأوراق المالية كإحدى تلك القنوات للاستثمار على المديين القصير والطويل الأجل، مضيفا :"وداخل سوق الأوراق المالية، يجب تنويع الاستثمار في الأسهم المقيدة، لتقليل حدة التقلبات والتذبذب في أداء الأسهم".

وأشار "فريد"، إلى أن المؤشرات الرئيسية والقطاعية بالبورصة المصرية، هي إحدى وسائل التنويع في الاستثمار بسوق المال، حيث تخضع الشركات لمعايير محددة قبل انضمامها لتلك المؤشرات، لافتا إلى أن هناك أدوات مالية لمساعدة المستثمر الذي ليس لديه دراية أو وقت للاستثمار بالبورصة من خلال الشركات المرخص لها من هيئة الرقابة المالية لإدارة المحافظ والاستثمارات، لأنه لديها العلم والوقت لإدارة استثماراتك، والتي تنصح أيضاً بتنويع الاستثمار في الأوراق المالية.

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وحول طرق التنويع عند الاستثمار بالبورصة، قال "فريد"، إن هناك عدة طرق لتنويع الاستثمار بسوق المال المصري، ومنها أولا تشكيل محفظة أوراق مالية من قطاعات متعددة، ثانياً وثائق الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، والتي تمنح المستثمر التنويع في شراء كافة أسهم المؤشر وتضم قطاعات مختلفة.

طورت إدارة البورصة منصاتها الإلكترونية بإنتاج سلسلة متنوعة من الفيديوهات المعلوماتية لاستعراض آخر المستجدات من قيادات الشركات المقيدة وتدريب المواطنين على أساسيات الاستثمار في أسواق المال.

ومن ضمن تلك المنتجات "EGX COURSE"، وهي خدمة أيضا تتضمن سلسلة من الفيديوهات التعليمية لتعريف المجتمع بدور البورصات في الاقتصاد وحياة الناس اليومية وتعريفهم بأساسيات الاستثمار.