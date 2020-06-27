شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تخسر 4.3 مليار درهم خلال أسبوع.. والمؤشر العام يتراجع بنسبة 1.45% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 1.45% خاسراً 135.21 نقطة ليغلق عند مستوى 9184.97 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 524.93 مليار ريال، بنسبة انخفاض 0.81% عن الأسبوع الماضي، وبلغ حجم التداول 1.3 مليار سهم بقيمة 1.8 مليار ريال عبر تنفيذ 41.14 ألف صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.28%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.76%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.15%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.50%.

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وانخفض 22 سهماً ببورصة قطر على رأسها بنك الدوحة بنسبة 5.08%، فيما ارتفع 23 سهماً على رأسها السلام بنسبة 24.48%، بينما سهما السينما والعامة للتأمين عند مستويات الأسبوع السابق.

وحددت شركات مجموعة المستثمرين القطريين، مصرف الريان، الكهرباء والمياه القطرية، عن عزمهم الإفصاح عن البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو للأولى، ويوم الاثنين الموافق 13 يوليو للثانية، ويوم الأحد الموافق 19 يوليو للثالثة.