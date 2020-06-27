شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شركات سمسرة تستحوذ على نصف قيم التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضى، بقيمة تداول بلغت 1.03 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.4%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 685.8 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.9%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 641.6 جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 627 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.1%، وفى المركز الخامس شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 610.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.9%، لتستحوذ الـ5 شركات الأول على نصف التداول.

وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 464.7 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%، أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 430.6 مليون جنيه بنسبة 5.6%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 405.2 مليون جنيه بنسبة 5.3%.

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وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا سيجما لتداول الأوراق المالية، مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 370.4 مليون جنيه، و 339.9 مليون جنيه جنيه، بنسبة 4.8%، 4.4% على التوالى، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10890.48 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 1384.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.66% مغلقًا عند مستوى 2165.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 1.44% مغلقًا عند مستوى 12587.53 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 772.79 نقطة.