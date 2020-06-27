شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق على تراجع بفعل زيادة الإصابات بالفيروس فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم لأوروبية على انخفاض اليوم الجمعة، إذ فاقمت الخسائر فى البورصة الأمريكية بفعل زيادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة المخاوف بشأن وتيرة التعافى الاقتصادى العالمي. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.4 % بعد أن حوم داخل نطاق الزيادة فى وقت سابق من الجلسة. وكانت أسهم البنوك هى أكبر الخاسرين، إذ هبطت 2.2 %، فى حين تلقت نظيراتها فى الولايات المتحدة ضربة من خطوة مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) وضع سقف لعائدات المساهمين. Advertisements وعلى أساس أسبوعي، سجل ستوكس 600 انخفضا بنحو اثنين %، إذ كانت أسهم شركات السفر والترفيه الأكثر نزولا. وجاء الأداء الأفضل فى أوروبا للأسهم البريطانية، إذ ارتفعت 0.2 % بعد أن اتخذت الحكومة البريطانية مزيدا من الخطوات لتخفيف العزل العام بسبب فيروس كورونا. وارتفع سهم شركة التجزئة البريطانية تيسكو 1.9 % بعد أن أعلنت عن زيادة 8.7 % فى المبيعات الأساسية ببريطانيا فى الربع الأول من السنة المالية بها، مدعومة بإجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

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