شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 26-6-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 26-6-2020 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10890.48 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، وإعلان هيئة قناة السويس، المواعيد الجديدة لتشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس".

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للأسبوع الرابعارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10890.48 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 1384.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.66% مغلقًا عند مستوى 2165.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 1.44% مغلقًا عند مستوى 12587.53 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 772.79 نقطة. ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للأسبوع الرابعارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10890.48 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 1384.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.66% مغلقًا عند مستوى 2165.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 1.44% مغلقًا عند مستوى 12587.53 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 772.79 نقطة.

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 19.7%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 9%، تلاه قطاعات الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات المالية غير المصرفية والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 4.3%، 4.2%، 4.1%، على التوالي، كما ارتفعت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية ومواد البناء والعقارات والخدمات التعليمية والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.9%، 3.8%، 3.7%، 3.6%، 3.5%، على التوالي.

وارتفعت أيضاً قطاعات التجارة والموزعون بنسبة 2.6%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.1%، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.6%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.1%.

قناة السويس تعلن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والكبارى بمحافظات القناةأعلنت هيئة قناة السويس، المواعيد الجديدة لتشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، بعد قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من غدًا السبت، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، والتى تضمنت بعض هذه القرارات، إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل وحتى الـ 4 صباحًا. قناة السويس تعلن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والكبارى بمحافظات القناةأعلنت هيئة قناة السويس، المواعيد الجديدة لتشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، بعد قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من غدًا السبت، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، والتى تضمنت بعض هذه القرارات، إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل وحتى الـ 4 صباحًا.

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التجارة: 27.5% زيادة فى الصادرات السلعية المصرية للأردن خلال الربع الأولكشف أحدث تقرير تلقته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والصادر عن جهاز التمثيل التجارى حول تطور العلاقات التجارية بين مصر والأردن خلال الربع الأول من العام الجارى، أن الصادرات السلعية المصرية للمملكة الأردنية حققت نسبة زيادة بلغت 27.5 %حيث بلغت 120.9 مليون دولار مقارنة بنحو 94.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقال الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية لأسواق المملكة الأردنية ترجع إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها المكتب التجارى المصرى بالعاصمة عمان فى الترويج للصادرات المصرية بالأسواق الأردنية وتوفير المعلومات للمصدرين المصريين حول أهم الفرص التصديرية المتاحة بالسوق الأردنى، مشيراً إلى أن عدد كبير من السلع والمنتجات المصرية يتمتع بقبول ورواج كبير بالسوق الأردنى خاصة الحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان.

التخطيط تصدر تقريرًا جديدًا يرصد آراء المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا جديدًا يرصد آراء المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أبرز ما تضمنه التقرير إعلان منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020، المتضمن أن مصر ظلت أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي، مع زيادة التدفقات الداخلة إليها بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، حيث خالفت مصر الاتجاه الهبوطي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقارة الأفريقية، والتي شهدت تراجعا في التدفقات الداخلة إليها بنسبة 10% لتبلغ 45 مليار دولار في العام الماضي. التخطيط تصدر تقريرًا جديدًا يرصد آراء المؤسسات العالمية فى الاقتصاد المصرى أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا جديدًا يرصد آراء المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري، وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أبرز ما تضمنه التقرير إعلان منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لعام 2020، المتضمن أن مصر ظلت أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال العام الماضي، مع زيادة التدفقات الداخلة إليها بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، حيث خالفت مصر الاتجاه الهبوطي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقارة الأفريقية، والتي شهدت تراجعا في التدفقات الداخلة إليها بنسبة 10% لتبلغ 45 مليار دولار في العام الماضي.

"رجال الأعمال" تبحث مع كوريا الاستثمار فى مشروعات المستلزمات الطبيةقال وو تاى هيى نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، إن مصر تعد من أهم الدول الاقتصادية ومن الأسواق الكبيرة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتى تمتلك ثروات ضخمة خاصة من الغاز الطبيعى والبترول، جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى المصرى الكورى عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصرى الكوري. "رجال الأعمال" تبحث مع كوريا الاستثمار فى مشروعات المستلزمات الطبيةقال وو تاى هيى نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، إن مصر تعد من أهم الدول الاقتصادية ومن الأسواق الكبيرة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والتى تمتلك ثروات ضخمة خاصة من الغاز الطبيعى والبترول، جاء ذلك خلال المؤتمر الاقتصادى المصرى الكورى عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصرى الكوري.

وأضاف "هيي"، أنه نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية خاصة فى مجالات البنية التحتية والنقل والتنمية العمرانية أصبح مناخ الأعمال فى مصر مهيئاً وأكثر جذباً لمشروعات التجارة والاستثمار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الكورية تشهد نمواً فى السوق المصرية كما الشركات الكورية ساهمت فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى التعاون المشترك فى مشاريع مترو الانفاق.