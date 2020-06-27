شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض واردات النفط الألمانية 11.3% فى أبريل عند أوج قيود العزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت بيانات رسمية اليوم الجمعة، بأن واردات النفط الخام الألمانية انخفضت بنسبة 11.3 بالمئة فى فترة أوج قيود العزل العام فى أبريل ، فى حين لم تتراجع الواردات فى ألفترة من يناير كانون الثانى إلى أبريل إلا بنسبة 0.1 بالمئة مقارنة بنفس ألفترة فى 2019.
وأظهرت إحصائيات شهرية أصدرها مكتب التجارة الخارجية التابع للمكتب الاتحادى للشئون الاقتصادية والرقابة على الصادرات أن الكميات التى استقبلتها ألمانيا فى أبريل بلغت 6.9 مليون طن، وبلغ إجماليها على مدار الشهور الأربعة 28.1 مليون طن.
شكلت الواردات الروسية 37.8 بالمئة من إجمإلى النفط الذى تلقته ألمانيا فى الشهور الأربعة، تلتها واردات نسبتها 22 بالمئة من بريطانيا ونفط بحر الشمال من النرويج، فى حين بلغ نصيب الواردات من الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما نسبته 17.1 بالمئة، وجاء الباقى من مصادر أخرى من بينها الولايات المتحدة.
وقال المكتب إن ألمانيا أنفقت 8.8 مليار يورو (9.88 مليار دولار) على واردات الخام فى ألفترة من يناير كانون الثانى إلى أبريل نيسان، وهو ما يقل بنسبة 26.7 بالمئة عن نفس ألفترة قبل عام عندما كانت الأسعار بالسوق أعلى بكثير، وهبط متوسط الأسعار المدفوعة للواردات فى الشهور الأربعة المشار إليها إلى 314.29 يورو للطن.
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