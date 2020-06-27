شكرا لقرائتكم خبر عن صافي مبيعات الأجانب بالبورصة يرتفع إلى 9.2 مليار جنيه منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الأجانب تسجيل صافي بيع بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بقيمة 408.8 مليون جنيه ليصل إجمالي صافي بيع الأجانب منذ بداية العام نحو 9.2 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي بيع خلال هذا الأسبوع بقيمة 38.3 مليون جنيه، ليرتفع إجمالي صافي بيع العرب منذ بداية العام إلى 1.6 مليار جنيه، وسيطر المتعاملون المصريون على إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 81.8%، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 12.2%، والعرب على 6% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ومنذ بداية العام، استحوذت تعاملات المصريين على نسبة 68.6% من قيم التداول للأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب نسبة 24.3% وسجل العرب 7.1%.

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وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10890.48 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 4.46% ليغلق عند مستوى 1384.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 3.66% مغلقًا عند مستوى 2165.73 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنسبة 1.44% مغلقًا عند مستوى 12587.53 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 9.45% ليغلق عند مستوى 772.79 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 7.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 586.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.3% عن الأسبوع الماضي، وصعد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 308 مليار جنيه إلى 309.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 171.1 مليار جنيه إلى 175.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.6%.