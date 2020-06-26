شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد وتسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل مخاوف من ازمة "كورونا" وتداعياتها على الاقتصاد الأكبر في العالم مما دفع "وول ستريت" لتسجيل خسائر حادة على أساس يومي وأسبوعي.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من تداعيات أزمة كورونا وتفشي المرض بوتيرة سريعة كما أشارت إلى أنه لم يبلغ ذروته بعد.



وتوقع صندوق النقد الدولي أيضا في تقريره هذا الأسبوع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 4.9% في العام الجاري من تقديرات أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3%.



وارتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والصينن وألمانيا وإيطاليا خلال الأيام القليلة الماضية مما ينذر بموجة ثانية.



وكشفت بيانات حكومية صادرة الجمعة عن ارتفاع الإنفاق الشخصي الأمريكي بنحو 8.2% في مايو/أيار، فيما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 78.1 نقطة هذا الشهر.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.6% مغلقا عند 38.49 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.2%، وبلغ أعلى سعر عند 39.3 دولار وأقل سعر عند 37.7 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.1% وأغلق عند 41.02 دولار للبرميل مسجلا خسائر أسبوعية بنسبة 2.8%، وسجل أعلى سعر عند 41.8 دولار وأقل سعر عند 40.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 2.8% (ما يعادل 730 نقطة) إلى 25015 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 25641 نقطة وأقل مستوى عند 24971 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 2.6% (ما يعادل نحو 260 نقطة) إلى 9757 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.9%، وسجل أعلى مستوى عند 10 آلاف نقطة وأقل مستوى عند 9749 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.4% (ما يعادل نحو 75 نقطة) إلى 3009 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 3073 نقطة وأقل مستوى عند 3004 نقاط.