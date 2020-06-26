شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تسجل أدنى إغلاق في 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الجمعة مسجلة أدنى مستوياتها في نحو ستة أسابيع بالتزامن موجة ضغوط على السلع الزراعية حيث سجلت الصويا هي الأخرى خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.



يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الزراعة الأمريكية عن تساقط غزير للأمطار في المناطق الغربية الوسطى بالولايات المتحدة الأمر الذي يدعم بدوره وفرة المحاصيل الزراعية خلال موسم حصاد العام الجاري.



كما تعرضت الذرة لمبيعات فنية على عقودها الآجلة لتسليم يوليو/تموز مما أضضاف مزيدا من الضغوط.

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وتتزايد المخاوف الاقتصادية في الأسواق العالمية من تصاعد إصابات فيروس "كورونا" في الآونة الأخيرة ما استدعى منظمة الصحة العالمية للتحذير بأن المرض لم يبلغ ذروته بعد كما أنه يتفشى بوتيرة سريعة.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العلات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.3% أو ما يعادل سبعة سنتات إلى 3.17 دولار للبوشل، وهو أدنى إغلاق في نحو ستة أسابيع، وسجلت أعلى سعر في الجلسة عند 3.19 دولار وأقل سعر عند 3.13 دولار.