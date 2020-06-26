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الفضة تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1%

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة كملاذات آمنة في ظل تصاعد القل قمن فيروس .


وحذرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع من أن فيروس كورونا يتفشى بوتيرة سريعة كما أنه لم يبلغ ذروة تفشيه بعد.

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وارتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في كل من الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى في الأيام القليلة الماضية الأمر الذي ينذر بموجة ثانية من الفيروس.


وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العلات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 21:01  بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.


وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8%  إلى 18.035 دولار للأوقية وحقق المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 18.125 دولار في حين سجل أقل سعر عند 17.56 دولار.

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