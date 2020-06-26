شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 26-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر النفط ضغط سلبي ليتداول دون 38.85، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن مواصلة الانخفاض وكسر 37.35 سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح اليوم ويدفع السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط، بينما يحتاج السعر للارتقاء فوق المستوى الأول لتأكيد استمرار الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه الإيجابية الرئيسية عند 40.41 وتمتد إلى 43.05.

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