شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 26-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية قوية اليوم ليختبر الدعم المحوري الأول 1747.50، مع ملاحظة أن السعر ارتد صعوداً بشكل سريع ليستقر فوق 1765.00، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً خلال الفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور وفوق 1729.00، بينما يتواجد هدفنا الرئيسي الأول عند 1800.00.

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