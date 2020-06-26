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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مع ترقب مفاوضات "بريكست" الأسبوع المقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ترقب عن كثب بين المستثمرين لمفاوضات بشأن "بريكست" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وهناك تفاؤل ينعقد على محادثات الطرفين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التوصل إلى اتفاق يعيد صياغة العلاقات المستقبلية بينهما عقب تنفيذ الخروج في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني.
وسوف تبدأ الأسبوع المقبل محادثات مباشرة بين مفاوضين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وجها لوجه، وذرك المفاوض الأوروبي "ميشيل بارنييه" بأنه متفائل وأن الوقت لا يزال متاحا للتوصل إلى اتفاق.
أما سكرتير المفاوضات لـ"بريكست" في المملكة المتحدة "ديفيد فروست"، فقد بدا أقل تفاؤلا في تصريحاته عندما أشار إلى أنه من غير الواقعي التوصل إلى اتفاق في ظل عدم تغيير مواقف الاتحاد الأوروبي، وهو ما ضغط على العملة البريطانية.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1.234، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2348 في حين سجل أقل سعر عند 1.2315.
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