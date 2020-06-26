- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهي التعاملات على ارتفاع محققاً مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة تزامنا مع استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن الاستفادة من عدم اليقين في الأسواق حيال أزمة "كورونا".
ويتوقع محللون تعرض العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا، وظهر ذلك جليا في الأيام القليلة الماضية عند ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وغيرها.
كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق هذا الأسبوع من أن فيروس كورونا المستجد لم يصل إلى ذروته بعد وأن هناك فرصة للمزيد من التفشي سريعاً.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العلات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.6% إلى 1780.30 دولار للأوقية، وسجل المعدنن النفيس مكاسب أسبوعية بنحو 1.6%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1784.2 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1754 دولارا.
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب ينهي التعاملات على ارتفاع محققاً مكاسب هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.