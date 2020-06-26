شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي في ختام تعاملات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل الترقب الحذر بين المستثمرين في الأسواق العالمية إزاء أزمة "كورونا".



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن الاقتصاد العالمي إلى انكماش بنسبة 4.9% خلال العام الجاري مقارنة بتقديرات سابقة أطلقها الصندوق خلال أبريل/نيسان بانكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% في 2020.



وكان البنك الدولي أيضا قد خفض توقعاته بشأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى انكماش بنسبة 5.2% هذا العام.

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وتتوالى التوقعات السلبية حيال الاقتصاد العالمي بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعيات السلبية على كافة القطاعات والأنشطة في حياة البشر.



يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أغلب المحللين تعرض العالم لموجة ثانية من فيروس كورونا، وظهر ذلك في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع عدد الإصابات في الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية وغيرها.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العلات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 18:20 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.