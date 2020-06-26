شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض متجهاً نحو تسجيل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة ليتجه الخام نحو تسجيل خسائر أسبوعية في ظل القلق من موجة ثانية من فيروس "كورونا" ربما تسبب أضرارا إضافية للطلب على الخام.



ويخشى الكثير من المحللين من أن تؤدي زيادة الإصابات بفيروس كورونا في مختلف الدول حول العالم إلى عودة إجراءات الإغلاق والقيود على الأنشطة الاقتصادية والتجارية.



وأعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بحفار واحد إلى 188 هذا الأسبوع.

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وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العلات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 17:26 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 17:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 38.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 39.3 دولار وأقل سعر عند 37.7 دولار.



وانخفض سعر "برنت" بنسبة 0.3% إلى 40.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.8 دولار وأقل سعر عند 40.2 دولار.