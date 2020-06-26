شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لعدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية انخفاض عدد حفارات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بحفار واحد إلى 188 هذا الأسبوع.

واستقر عدد حفارات التنقيب عن الغاز الطبيعي عند 75 حفارا بينما تراجع إجمالي حفارات النفط والغاز معا في البلاد إلى 702 حفارا.

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