- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض عقب تصريحات رئيس الوزراء والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء "سكوت موريسون" بأن بلاده ستواصل إغلاق حدودها أمام السفر الدولي حتى مايو/أيار من العام المقبل.
وأضاف "موريسون" بأن هناك قلقا ممن تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا" واحتمالات تفشي موجة ثانية من المرض الأمر الذي يستدعي ضرورة استمرار إغلاق الحدود.
وذكر أن وتيرة تفشي فيروس "كورونا" تتزايد وتتسارع ولا يوجد أحد يمكنه التكهن بانتهاء الجائحة في وقت قريب.
ومن جانبه، استبعد المدير التنفيذي لشركة الطيران الحكومية الأسترالية "كانتاس" استئناف الرحلات لدول العالم قبل يوليو/تموز من عام 2021.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية كانت قد قررت إغلاق حدوودها أمام المسافرين من الدول الأخرى عدا المواطنين بداية من مارس/آذار الماضي بسبب تفشي أزمة كورونا.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6858، وسجل أعلى سعر عند 0.6897 في حين سجل أقل سعر عند 0.687.
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي ينخفض عقب تصريحات رئيس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.