شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض عقب تصريحات رئيس الوزراء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ترراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب تصريحات رئيس الوزراء "سكوت موريسون" بأن بلاده ستواصل إغلاق حدودها أمام السفر الدولي حتى مايو/أيار من العام المقبل.



وأضاف "موريسون" بأن هناك قلقا ممن تزايد عدد الإصابات بفيروس "كورونا" واحتمالات تفشي موجة ثانية من المرض الأمر الذي يستدعي ضرورة استمرار إغلاق الحدود.



وذكر أن وتيرة تفشي فيروس "كورونا" تتزايد وتتسارع ولا يوجد أحد يمكنه التكهن بانتهاء الجائحة في وقت قريب.

Advertisements



ومن جانبه، استبعد المدير التنفيذي لشركة الطيران الحكومية الأسترالية "كانتاس" استئناف الرحلات لدول العالم قبل يوليو/تموز من عام 2021.



وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأسترالية كانت قد قررت إغلاق حدوودها أمام المسافرين من الدول الأخرى عدا المواطنين بداية من مارس/آذار الماضي بسبب تفشي أزمة كورونا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.6858، وسجل أعلى سعر عند 0.6897 في حين سجل أقل سعر عند 0.687.