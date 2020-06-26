شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بيانات صادرة وفق مسح مشترك بين جامعة "ميتشيجان" ووكالة "رويترز" ارتفاع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الجاري، لكن بأقل من التوقعات.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك إلى 78.1 نقطة في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر إلى 79.2 نقطة هذا الشهر من 72.3 نقطة في مايو/أيار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تلقى فيه الاقتصاد الأمريكي دعما من إجراءات إعادة الفتح التي طالت مختلف القطاعات منذ الشهر الماضي.
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