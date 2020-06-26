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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تعاود الارتفاع لكنها أدنى 1900 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل اسقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي يعني تتراجع الضغوط على السلع والمعادن الصناعية.
ولا يزال هناك عدم يقين بشأن الاقتصاد العالمي في ظل أزمة فيروس "كورونا" المتواصلة مع زيادة الإصابات في كل من الولايات المتحدة والصين ودول أخرى.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الفيروس التاجي لم يصل لذروته بعد، وأنه يتفشى بوتيرة سريعة.
ومن جانبه، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي بتسجيل انكماش بنسبة 4.9% خلال العام الجاري بينما توقع في أبريل/نيسان انكماشا بنسبة 3% خلال 2020.
وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العلات الرئيسية) على نحو سلبي بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش عند 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 97.2 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1853.5 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1876 دولارا وأقل سعر عند 1840.2 دولار.
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