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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تهبط بأكثر من 1% عند افتتاح الجلسة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند افتتاح جلسة تعاملات اليوم الجمعة بأكثر من 1% بضغط من القطاع المصرفي بعد قيود جديدة فرضها الاحتياطي الاتحادي على خلفية فشل البعض منها في اختبار تحمل الضغط الذي نفذ أمس الخميس.
وأعلن البنك المركزي الأمريكي تعليق السماح للبنوك بدفع توزيعات نقدية للمساهمين خلال الربع السنوي الثالث وربما يمتد الأمر لأرباع سنوي أخرى.
وكانت سلطات تنظيمية قد كشفت عن نيتها تخفيف القيود المفروضة على القطاع المصرفي الأمريكي عقب الأزمة المالية العالمية بموجب قاعدة "فولكر".
ويسود القلق وعدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي مع ترقب موجة ثانية من فيروس "كورونا" في ظل زيادة الإصابات مرة أخرى وتحذير منظمة الصحة العالمية بعدم بلوغ الذروة بعد.
وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% (ما يعادل 410 نقاط) إلى 25336 نقطة، كما انخفض "ناسداك" بنسبة 1.5% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 9870 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.3% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 3043 نقطة.
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