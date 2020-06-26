«انفوجراف».. مصر الأولى إفريقياً في جذب الاستثمارات الأجنبية

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً أوضح انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأوضح الانفوجراف أن أزمة فيروس كورونا تسببت في العديد من الخسائر الاقتصادية لكافة دول العالم، حيث توقعت منظمة "الاونكتاد" في تقريرها الأخير انخفاضًا كبيرًا بالاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
وأشار إلى أن 900 مليار دولار حجم المتوقع للاستثمار الأجنبي المباشر في 2020، أقل من 1.2 تريليون دولار حجم الاستثمارات إبان الأزمة المالية العالمية 2008.
وأضاف أن أكثر من 5000 شركة، من كبرى الشركات متعددة الجنسيات، من المتوقع تراجع أرباحها بين فبراير ومايو في 2020.
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