شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تتراجع عند الفتح مع ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت على انخفاض اليوم الجمعة، إذ سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد وهبطت أسهم البنوك عقب تحرك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لكبح توزيعات المساهمين. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 103.91 نقطة أو ما يعادل 0.40 % إلى 25641.69 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.56 نقطة أو ما يعادل 0.34 % إلى 3073.20 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 21.88 نقطة أو ما يعادل 0.22 % إلى 9995.12 نقطة

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