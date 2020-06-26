شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم الروسية تجرى محادثات لزيادة مبيعات الغاز إلى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذى لمجموعة جازبروم الروسية، المنتجة للغاز اليوم الجمعة، إن الشركة تجري محادثات لزيادة تدفقات مبيعات الغاز السنوية إلى الصين بمقدار ستة ملايين متر مكعب إلى 44 مليار متر مكعب عبر خط أنابيب باور أوف سيبريا، إذ تتطلع روسيا لتعزيز العلاقات مع آسيا.

وبدأت روسيا مبيعات الغاز عبر خط أنابيب باور أوف سيبريا إلى الصين في ديسمبر كانون الأول الماضي. وتخطط للوصول إلى الطاقة الكاملة لخط الأنابيب البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول 2025.

وقال ميلر إنه بفضل بناء مسارات جديدة، فإن تدفقات الغاز من روسيا إلى الصين قد تصل إلى 130 مليار متر مكعب في المستقبل المنظور.

كما قال في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني لجازبروم إن الشركة تتوقع إتمام صفقة سندات دولية مقومة بالدولار يوم الاثنين ولم يذكر تفاصيل أخرى، وتتطلع جازبروم لإصدار سندات لأجل سبع سنوات بقيمة مليار دولار.