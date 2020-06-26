شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الثانية وفى نفس الأسبوع تمكنت الإدارة العامة للوارد بجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحى خميس بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ومباحث الميناء من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة المحظور إستيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية.

فبناءا على الإخبارية السرية المقدمة من محمد مصطفى مدير إدارة ساحة الصفا والمروة عصام صالخ مدير إدارة الإستخبارات ومباحث الميناء بوجود أصناف محظورة ومخالفة للمستندات ضمن مشمول بوليصة رقم 6262510370 حاوية رقم SKUU4051247 قادمة من الصين بيان جمركي رقم 1003 لسنة 2020 بمجمع المنطقه الحرة بإسم شركة م . ن . ع ومشمولها طبقا للمستندات عبارة عن 167 طرد ملابس جاهزة بوزن 10 طن و 300 كيلو جرام .



الملابس العسكرية

وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد مصطفى مدير إدارة وخالد عبد الله مدير إدارة المجمع، محمد أسامة، السيد صبح مراجعى الحركة، طارق حسن رئيس قسم المكافحة وإبراهيم الجندى رئيس قسم المكافحة، وائل إسماعيل مدير التعريفة، محمد خالد مأمور التعريفة، عمر شحاتة، أحمد عبد القادر مدير إدارة الأمن الجمركى.

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وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 1200 قطعة سويتر مموه محظور إستيراده ولم يقر عنها صاحب الشأن ضمن البضائع الواردة.

قرر يسرى رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ علي المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك وعبدالرزاق منصور مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى التزام بالمنطقة الوسطى والجنوبية والمشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.