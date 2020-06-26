شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 41.69 دولار لبرنت و39.29 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم الجمعة ، 41.69دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة بمقدار 64سنتا أو ما يعادل 1.6 % كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.29دولار للبرميل مرتفعة بمقدار57 سنتا أو ما يعادل 1.5 % ، وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن ارتفاع أسعار النفط جاء مدعوما بظهور مؤشرات على وجود تحسن بسيط في الاقتصاد الأمريكي وزيادة محدودة في الطلب على الوقود.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودى إلى مثليها تقريبا في مايو مقارنة مع مستواها قبل عام لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق إذ اقتنصت شركات التكرير الوقود الرخيص الثمن، بينما احتفظت المملكة بمركزها كأكبر مورد لأكبر مشتر للنفط في العالم وفقا لرويترز حيث أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن الشحنات القادمة من السعودية الشهر الماضي بلغت 9.165 مليون طن، أو ما يعادل 2.16 مليون برميل يوميا، مسجلة ارتفاعا بنحو 95 % من 1.11 مليون برميل يوميا في مايو 2019 وبارتفاع 71 % من 1.26 مليون برميل يوميا في أبريل.

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فيما أعلنت شركة تسويق النفط الوطنية العراقية، خلال بيان صحفي لها عن الجهات التي صدرت إليها النفط العراقي خلال شهر مايو الماضي موضحة إن "الشركات الصينية كانت الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي، وبواقع 8 شركات من أصل 32 شركة"، مبينة أن "هذا الرقم يتعلق بشهر مايو الماضي".

وأضافت أن "الشركات الهندية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها الشركات الروسية بواقع 3 شركات، ومن ثم الشركات اليونانية والايطالية والامريكية والتركية بواقع شركتين لكل منها".

وكان تحالف أوبك بلس قد توصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج خلال الاجتماع الوزاري العاشر "غير العادي" بموجب هذا الاتفاق بدء إجراء خفض علي إجمالي الإنتاج من النفط الخام بمقدار 9.7 برميل يوميا منذ بداية الشهر الماضي وذلك لفترة أولية تبلغ شهرين تنتهي مع نهاية الشهر الجارى وخلال مدة الأشهر التالية سيكون التخفيض الإجمالي المتفق عليه7.7 مليون برميل يوميا ويتبعه تخفيض قدره 5.8مليون برميل يوميا لمدة ستة عشر شهرا.