شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيف قيود فيروس كورونا إنفاق المواطن الأمريكي يرتد بقوة من مستوي قياسي منخفض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش الإنفاق الشخصي لشهر أيار/مايو مرتفعا بمقدار 8.2% ، أقل قليلا من متوسط توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 8.9% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 12.6% المعدلة من انخفاض بمقدار 13.6% ،والتي تعد أسوأ قراءة فى تاريخ الولايات المتحدة ،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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