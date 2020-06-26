شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتحول للهبوط على وشك تسجيل خسارة أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط العالمية للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة بعد ارتفاعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، على وشك تسجيل خسارة أسبوعية ، بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ،وذلك بعد ارتفاع المخزونات التجارية لمستوي قياسي جديد ، بجانب قفزة كبيرة فى إنتاج النفط الصخري.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى مستوي 38.32$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.07$، وسجل أعلى مستوي عند 39.33$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 40.86$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.38$ ، وسجل أعلى مستوي عند 41.76$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى أسبوع عند 37.10$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9%.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار النفط العالمية منخفضة حتى الآن بمتوسط 2.5% ، على وشك تسجيل خسارة أسبوعية تعد الثانية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 19 حزيران/يونيو، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ،متجاوزا توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 1.2 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 540.7 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ البدء فى تجميع تلك البيانات فى آب/أغسطس 1982 ، مرتفعا بأكثر من 16% فوق متوسط خمس سنوات ،فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بحوالي 500 ألف برميل ،فى أول زيادة أسبوعية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،وبأكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي فى 26 تموز/يوليو 2019 ، ليرتفع الإجمالي إلى 11.0 مليون برميل يوميا.

وكان الإنتاج الأمريكي قد انخفض منذ منتصف آذار/مارس الماضي بمقدار 2.6 مليون برميل يوميا ، بما يعادل حوالي 20% من إجمالي الإنتاج ،مسجلا أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2018 عند 10.50 مليون برميل يوميا ،بسبب الإغلاقات الواسعة فى منصات استخراج النفط الصخري وتراجع عمليات التشغيل ، فى ظل الخسائر الفادحة التي يتكبدها المنتجين ، بعد اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

ومع تحسن الأسعار بالفترة الأخيرة ،وتراجع خسائر المنتجين الأمريكيين ، يبدو أن عمليات تشغيل منصات الاستخراج بالطاقة القصوى قد بدأت فى التعافي ،وهو ما انعكس فعليا بتسجيل قفزة كبيرة فى إنتاج النفط الخام الأمريكي.

ويضغط على الأسعار أيضا ،توقعات أن تبطئ الصين "أكبر مستورد للنفط فى العالم" واردات الخام فى الربع الثالث من هذا العام ، بعد عمليات شراء قياسية خلال الأشهر الأخيرة ، وبعد الانتعاش الكبير فى الأسعار مؤخرا.

وارتفعت أسعار النفط فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية يوم الجمعة ، استنادا على آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ، مع توالي إجراءات تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.