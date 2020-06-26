شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه قبيل بيانات الإنفاق الاستهلاكي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية العالمية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة ،عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي ،والتي توفر أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 97.48 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.35 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.26 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة فى الولايات المتحدة عن النمو الاقتصادي وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

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المكاسب الحالية للدولار الأمريكي ، تأتي بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

تتمثل تلك المخاطر ، فى التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي التي أصدرها صندوق النقد الدولي ، وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،وتفكير الإدارة الأمريكية فى فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات من الاتحاد الأوروبي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية فى الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مستويات الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ،والتي توضح مدي تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم من تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش مؤشر الإنفاق الشخصي لشهر أيار/مايو المتوقع ارتفاع بنسبة 8.9% من انخفاض بنسبة 13.6% فى نيسان/أبريل ،ومؤشر الدخل الشخصي لنفس الشهر المتوقع انخفاض بنسبة 6.0% من ارتفاع بنسبة 10.5% الشهر السابق.