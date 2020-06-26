شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تحقيق مكسب أسبوعي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد تحقيق مكسب أسبوعي جديد هو الثالث على التوالي ، بفضل الطلب المرتفع على الأصول الاستثمارية الآمنة ، فى ظل ارتفاع المخاطر بأسواق المال العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.5% إلى مستوي 17.88$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.79$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 17.68$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.7% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ،بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة تركيزا على شراء الملاذات الآمنة.

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وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار الفضة حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.5% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الأصول الاستثمارية الآمنة فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية ،والعزوف عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

تتمثل تلك المخاطر فى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،و التي قد تجبر أكبر اقتصاد فى العالم على الركود لفترة أطول من المتوقع ، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا وأمريكا.