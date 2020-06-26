شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل تحسن المعنويات بعد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي ،والتي أكدت خلالها استمرار دعم الاقتصاد للتغلب على أزمة فيروس كورونا باستخدام معظم الأدوات المالية والنقدية المتاحة.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.9% ،مع صعود قوي لقطاع صناعة السيارات ،وارتفاع قطاع البنوك والشركات المالية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من جلسات هذا الأسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الصناعات ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع صعود بأكثر من 1.5% ، مع ارتفاع معظم أسهم شركات القطاع.

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد " يوم الجمعة لا جدال بأن علينا استخدام كل الأدوات المالية والنقدية لدعم الاقتصاد لتجاوز أزمة فيروس كورونا.

وأضافت لاجارد ،أعتقد أن أسوأ ما فى الأزمة الحالية أصبح خلفنا ،لكن عمليات التعافي الاقتصادي ستكون معقدة ،وإنه سيكون هناك ارتفاع كبير فى الديون التي يجب سدادها فى المستقبل.

فقدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 أكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.1% ، فى ثالث مكسب خلال الأربع جلسات الأخيرة ، بفضل صعود قوي لقطاع البنوك والشركات المالية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.5% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.3% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.8%.