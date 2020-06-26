شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تعلن المواعيد الجديدة لتشغيل الأنفاق والكبارى بمحافظات القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة قناة السويس، المواعيد الجديدة لتشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، بعد قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من غدًا السبت، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف، والتى تضمنت بعض هذه القرارات، إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الـ 12 منتصف الليل وحتى الـ 4 صباحًا.

وقالت هيئة قناة السويس، فى بيان لها، إنه تم تعديل مواعيد ل تشغيل جميع وسائل العبور التي تشرف الهيئة على تشغيلها وإدارتها، وجميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، اعتبارًا من غد السبت وحتى إشعار آخر، لتصبح من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، فيما يتم تشغيل سلسلة الأنفاق العملاقة بمدن القناة الثلاث طبقًا لجداول تشغيل تلائم احتياجات عبور المركبات والنقل، حيث تعمل أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، و تعمل أنفاق 3يوليو ببورسعيد من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، فيما يستمر العمل بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس على مدار الـ24 ساعة لنقل المواد المستثناة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الكباري العائمة فيتم تشغيلها بانتظام طبقا للفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

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مواعيد تشغيل أنفاق قناة السويس