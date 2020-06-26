شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الأسماك داخل سوق العبور للجملة، وذلك على معظم الأصناف، وفقا للأسعار الرسمية اليوم الجمعة 26 – 6 -2020، وتراوح سعر الأسمك البورى 1 بين 42- 48 جنيه، سعر البورى 2 بين 32 – 38 جنيها للكيلو، وسجل البربون 35 – 45 جنيها والبربون المجمد بين 25 – 35 جنيها.

بينما سجلت أسعار السمك البلطى 1 عند 20- 23 جنيها للكيلو، والبلطى 2 لتتراوح بين 17-19 جنيهاً، والبلطى الأسوانى 17- 37 جنيها، واستقر سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيهاً، الأسماك الثعابين لتترواح بين 50 – 200 جنيها مقابل 210 فى أسعار أمس وسجلت أسعار المكرونة السويسري 60-70 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 32-38 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 20-30 جنيها، وموسى بين 60-80جنيها للكيلو.

Advertisements

وسجلت أسعار الكابوريا بين 30 -130 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيهاً، وسجلت أصناف الجمبرى أسعار تتراوح بين جمبرى 2 بين 200 – 270 جنيها وجمبرى 2 مجمد بين 85 – 165 جنيها، وجمبرى 3 بين 90 – 140 جنيها للكيلو.

تولى خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، إهتماما بتأمين الأمن الغذائى وترشيد الاستيراد، لاسيما فيما يتعلق بالانتاج السمكى، وفى مقدمتها رفع نسبه الاكتفاء الذاتى من الاسماك إلى 96% خلال العام المالي الجديد.