شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 790 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الذهب فى مصر اليوم الجمعة بقيمة جنيهين، إذ هبط عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة بمصر إلى 790 جنيها للجرام، وذلك عقب تراجع سعر الذهب عالميا إلي 1760دولار.





وسجلت أسعار الذهب عقب هبوطها...

عيار 18 سجل 677 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 790 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 902 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6320 جنيها

أوقية الذهب 1760 دولار

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار أول أمس الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1767.20 دولار، بحسب وكالة رويترز.

وقال برايان لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتجارة في سنغافورة ”كمية المال الذي تضخه الحكومات يدعم بالقطع الذهب كملاذ آمن، مع استمرار وضع كوفيد-19“ في ظل انخفاض أسعار الفائدة عالميا، مشيراً إلى أن الذهب شهد بعض عمليات جني الأرباح بعد أن بلغ تقريبا مستوى 1780 دولارا بسبب ارتفاع الدولار والأسهم بصفة عامة.

ومحا الدولار جزءا كبيرا من الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع، وارتفعت أسواق الأسهم الآسيوية، لكنها تتجه لاختتام الأسبوع دون تغيير يُذكر مع تبديد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 أثر بيانات اقتصادية مشجعة.

وترتفع حالات الإصابة في الولايات المتحدة، بينما أُصيب بالمرض 9.51 مليون شخص في أنحاء العالم بحسب إحصاء لرويترز.

وقال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا إن الجولة الثانية من تأثيرات الجائحة قد تلحق الضرر باقتصاد بلاده على نحو "كبير"، مشيرا إلى استعداد البنك لتكثيف التحفيز مجددا.

ويميل الذهب للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وتدابير التحفيز، إذ يُعتبر أداة تحوط في مواجهة التضخم وانخفاض أسعار العملات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربح البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1847.84 دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي من أول مايو .