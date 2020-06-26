شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. و1.5 جنيها للخيار والطماطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 26 – 6 – 2020، استقرارا لمعظم الأصناف داخل سوق العبور للجملة، حيث سجلت أسعار الطماطم بين 1.5- 3.5 جنيها، وأسعار البطاطس تتراوح بين 1.7-2.5 جنيها، أسعار الفاصوليا بين 2 - 7 جنيهات، سعر الثوم ليتراوح 15 – 23 جنيها، البامية بـ12 جنيهات .

كما استقرت أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، وتراوح سعر الخيار الصوب سعر بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، وترواحت أسعار الباذنجان بجميع أصنافه بين 1.5 - 5 جنيهات للكيل، وسجل سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات .

جدير بالذكر، أن تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، كشف أنه منذ بداية موسم الصادرات الزراعية، ارتفعت جميع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و466 ألف و39، حتى 24 من الشهر الجارى، وجارى الشحن، متوقعا زيادة صادرات مصر خلال عام 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم أزمة كوورنا بشكل يزيد عن معدلات 2019.

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وقال الدكتورأحمد العطار رئيس الحجر الزراعى في تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن صادرات الموالح احتلت المركز الأول، تليها البطاطس، واحتل البصل المركز الثالث، متابعا أن مصر استطاعت فرض نفسها بقوة فى مجال تصدير البرتقال، ونحن الآن لازلنا في المركز الأول فى العالم في تصدير الموالح، مشيرا إلى ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ3 مليون و466 ألف حتى 24 من الشهر الجارى.

كان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، أكد أن الشحنات التي تصدّرها مصر إلى أى دولة تكون من خلال شهادة زراعية صادرة من الحجر الزراعى مدوّن عليها اسم الدولة "بلد المنشأ"، وهى غير قابلة للتزوير، مكتوب بها بلد المنشأ "جمهورية مصر العربية "، والدولة المستقبلة للمنتج.