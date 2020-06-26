شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد يبدأ من 9500 جنيه للمستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 26 – 6 – 2020، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكشف أحمد الزينى رئيس الشعبة، عن ثبات أسعار حديد التسليح بالسوق المحلى عند الطن 9200 – 9700 جنيهاً للطن من أرض المصنع، وسعر الطن للمستهلك يتراوح بين 9500 - 9900 للطن.

وأضاف "الزينى"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أسعار الأسمنت تراوحت بين 620 - 670 جنيها للطن من المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 690- 730 جنيها، بينما تراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن، في حين يتراوح سعر الطوب الأحمر بين 700-900 جنيه لـ الألف طوبة بينما سجلت أسعار الرمل 60 - 100 جنيه للمتر.

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وكان أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء، قد طالب بضرورة وضع منظومة متكاملة لتخفيض أسعار الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وذلك من خلال تحقيق مطالب الصناعة المحلية بتخفيض أسعار الغاز مع التزام الشركات بتخفيض أسعارها للمستهلك فى السلع التى يتم ضخها فى الأسواق، موضحا أن تطبيق الاسعار العالمية للغاز وإعادة دراسة الوضع كل ثلاثة أشهر سيساهم فى زيادة انتاجية الصناعة وقدرتها على التصدير والمنافسة فى الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد دخل كبيرة.

وأضاف الزينى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن تخفيض الاسعار للمستهلك النهائى ستساهم فى الدفع بحركة الأسواق وخاصة سوق مواد البناء والذى يعود على أسعار العقارات وتخفيضها على المواطنين على الجانب الآخر، موضحا أن وضع منظومة متكاملة لاسعار الطاقة تفيد كافة الأطراف بداية من الصناعة الوطنية ونهاية بالمواطن وإعادة النفع فى وصول سلع رخيصة الثمن.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة متضررة من زيادة سعر الغاز الذى يدخل كمادة ضمن مدخلات إنتاج الصناعة وفى مقدمتها صناعة الحديد والصلب والسيراميك والبتروكيماويات كما أن صناعة الأسمنت طالبت مرارا تخفيض سعر الغاز لاستبدال الفحم الذى يتم استيراده كمصدر للطاقة فى صناعة الأسمنت بالغاز.