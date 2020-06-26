شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. 25 جنيها للكيلو و30 جنيها لكرتونة البيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الجمعة 26 –6 –2020، بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الشعبة العامة للثروة الداجنة، وسجلت أسعار الدواجن من المزرعة 23 جنيهاً للكيلو، فى حين يصل السعر للمستهلك 25 – 28 جنيهاً الكيلو بحسب المنطقة، وسجلت أسعار الدواجن المجمدة "المصنوعة محليات " 35 جنيها للمستهلك.

كما استقر سعر كرتونة البيض عند 25 جنيهاً من المزرعة، ويصل سعر المستهلك 30 – 32 جنيهاً، واستقر سعر الدواجن البلدى عند 29 جنيها الكيلو من المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 34 – 36 جنيها .

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وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أكدت أن جميع السلع الغذائية متوفرة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وكذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن ، كما يتم مد مخازن الجملة بالمنتجات أول بأول لتلبية احتياجات المواطنين.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت على شراء 95 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري من 6 شركات محلية وذلك لتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني تسليم خلال الفترة من 10 إلى 30 اغسطس المقبل ، وذلك في إطار سياسة الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وشركات الصناعات الصغيرة لعصر واستخلاص الزيت الخام إنتاج محلي