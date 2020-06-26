شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية وعزوف المستثمرين عن المخاطرة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.2% إلى 1,766.73$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,763.47$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,757.88$.

حقق المعدن الأصفر"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى الولايات المتحدة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الحالي ،حققت أسعار الذهب حتى الآن ارتفاعا بنسبة 1.4% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل الطلب القوي على المعدن كملاذ آمن ،فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق المالية وعزوف المستثمرين عن شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

تتمثل تلك المخاطر فى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة ،و التي قد تجبر أكبر اقتصاد فى العالم على الركود لفترة أطول من المتوقع ، بالإضافة إلى تصاعد التوترات التجارية بين أوروبا وأمريكا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 1.46 طن متري ، فى أول انخفاض يومي منذ 9 حزيران/يونيو الجاري ،لينزل الإجمالي إلى 1,175.39 طن متري ،متخليا عن إجمالي 1,176.85 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.