شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع لليوم الثاني استنادا على آمال تعافي الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على آمال تعافي مستويات الطلب العالمي على الوقود ، مع توالي إجراءات تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ،وطغي ذلك على تأثير مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.5% إلى مستوي 39.28$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.07$، وسجل أدنى مستوي عند 38.66$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.7% إلى مستوي 41.68$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.38$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.06$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى أسبوع عند 37.10$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.9%.

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أظهرت صور الأقمار الصناعية انتعاشا قوية فى حركة المرور فى الصين وأوروبا والولايات المتحدة ،وذلك بعد توالي إجراءات تخفيف قيود العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا ، يأتي هذا بالتزامن مع بدء عمليات التشغيل فى بعض المطارات العالمية واستئناف حركة الطيران الدولية ،والتي من المتوقع أن تتسرع تلك العمليات مع بداية تموز/يوليو المقبل.

فمن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية والخدمية ، أن تتعافي مستويات استهلاك الوقود.

وكان الطلب العالمي قد انهار بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي فيروس كورونا.

فى الولايات المتحدة ،أظهرت البيانات الرسمية الصادرة هذا الأسبوع لوكالة الطاقة الأمريكية ، ارتفاع مخزونات الخام التجارية الأسبوع الماضي لمستوي قياسي جديد ، وزيادة إنتاج النفط الخام للمرة الأولى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،الأمر الذي جدد مخاوف تخمة المعروض فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.