شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 26-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أي حركة قوية منذ الصباح، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك تشبّع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 0.6900، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.6700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6800 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط