شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 26-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ الصباح مستقراً فوق المتوسط المتحرك 50، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الارتفاع الذي تتواجد أهدافه الرئيسية عند 43.38 ثم 45.75 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 41.20 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.00 والمقاومة 43.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد