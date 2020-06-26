شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 26-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول المتوسط المتحرك 50، ويحافظ على ثباته فوق مستوى 38.85 حتى الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً لهذا اليوم، بانتظار اختراق 40.41 لتأكيد فتح الطريق أمام التوجه نحو 43.05 كمحطة رئيسية تالية، مع التذكير بأن كسر مستويات 38.85 ثم 37.35 سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف اختبار مستوى 36.10 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.00 والمقاومة 41.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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