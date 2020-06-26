شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 26-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة بتقديم تداولات إيجابية ليقترب من مقاومة القناة اللحظية الهابطة، بانتظار اختراق هذه المقاومة لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا الرئيسية المتوقعة التي تبدأ عند 18.38 وتمتد إلى 18.93. المتوسط المتحرك 50 يدعم الارتفاع المقترح، والذي سيبقى قائماً بشرط الثبات فوق 17.55. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.50 والمقاومة 18.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للفضة 26-06-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.