شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 26-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب محاولات للتداول فوق 1765.00، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو هدفنا الإيجابي الأول الذي يتواجد عند 1800.00، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يحمي التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق 1747.50 والأهم فوق 1729.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1747.00 والمقاومة 1790.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي