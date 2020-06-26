شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 26-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار ميلاً هابطاً طفيفاً ليشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، ليبقى السيناريو السلبي فعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2515 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2305 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط