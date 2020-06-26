شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 26-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال زوج اليورو مقابل الدولار عالقاً بين مفاتيح الاتجاه التالي التي تتمثل بالدعم 1.1175 والمقاومة 1.1270، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1120 والمقاومة 1.1320

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير