شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يسجل الهدف السلبي الأول-تحليل - 26-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الغاز مؤخرا لضغط سلبي قوي نتيجة لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع لنلاحظ تشكيله بذلك لموجة هابطة قوية وليستقر بذلك قرب الهدف السلبي الأول المتمركز عند 1.550. الثبات بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة واستمرار تقديم المؤشرات للعزم السلبي يدعونا لترجيح المزيد من الزحف السلبي لنتوقع انجذاب السعر بذلك نحو 1.350 وصولا لدعم القناة الهابطة الممتد نحو 1.089. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 1.680 و 1.350 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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