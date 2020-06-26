شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط- تحليل - 26-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استجاب سعر الزوج للضغوط السلبية لنلاحظ هبوطه مؤخرا من مستوى 121.05 ليحافظ على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة وتسجيله لمستوى 120.00, محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيمد السعر بعزم سلبي جديد ليؤكد استهدافه قريبا للدعم المستقر عند 119.10 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للتداولات القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.65 و 119.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط