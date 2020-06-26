شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط- تحليل - 26-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استجاب سعر الزوج للضغوط السلبية لنلاحظ هبوطه مؤخرا من مستوى 121.05 ليحافظ على استقراره ضمن محاور القناة الهابطة وتسجيله لمستوى 120.00, محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيمد السعر بعزم سلبي جديد ليؤكد استهدافه قريبا للدعم المستقر عند 119.10 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للتداولات القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.65 و 119.15
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يبدأ بالهبوط- تحليل - 26-6-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.