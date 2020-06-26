شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالهبوط-تحليل - 26-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه هابطة جديدة ليبتعد بذلك عن الحاجز المستقر عند 133.75 مؤكدا استسلامه لسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا, محاولة تشكيل مؤشر ستوكاستيك لموجة هابطة سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي وليمكنه ذلك من التسلل دون مستوى 132.50 والوصول للهدف المستقر عند 131.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.30 و 131.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط